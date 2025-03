Bajo un discurso de promover el juego limpio y el uso de las reglas, tanto a nivel competitivo, como en todos los renglones de la materia, la Comisión Nacional de Cultura Física y Deporte entregó estímulos económicos a deportistas que lograron resultados destacados en campeonatos mundiales durante el último año en curso, con premios que van desde los 300 mil a los 200 mil pesos.

Ante los cuestionamientos que se han realizado sobre la gestión del ente deportivo, encabezado por Ana Gabriela Guevara, la también ex velocista mexicana recalcó con un mensaje contundente que, si su labor tuviese que ser vista como una novela, estaría titulada como “los resultados hablan”, a manera de callar las críticas que ha tenido que enfrentar contra algunos deportistas y entes durante los meses recientes.

“Se nos ha juzgado y señalado por cosas que al día de hoy no se han comprobado, pero siguen con una retórica tratando de devaluar lo que hemos hecho, pero los resultados están, de tal manera que no pueden decir, ni tampoco comprobar que existan tales o cuáles señalamientos”, apuntó.

Mediante una comparativa con la industria automotriz, Ana Gabriela Guevara afirmó que los resultados conseguidos por los atletas, son producto de un trabajo colectivo que suma a distintas personas, agrupaciones y que no se logran de manera individual. “Todos somos parte de un andamiaje. No es a título personal no que yo hice todo. Somos parte complementaria y de un equipo. No podemos decir que Conade lo ha hecho todo”.

“Esta es una administración muy peculiar, porque vamos a terminar la gestión con los Juegos Olímpicos de París 2024 y estoy segura de que vamos a lograr una gran actuación para México y sobre todo que se logren cristalizar sus sueños”, agregó Guevara, al tiempo que invitó a los atletas a que sigan siendo la excepción en sus respectivas carreras como representantes mexicanos.

En representación de los atletas, Jessica García, campeona mundial en la disciplina adaptada de taekwondo, agradeció el apoyo brindado por las instituciones nacionales, al tiempo que solicitó a Ana Gabriela Guevara le hiciera saber al presidente de la República, Andrés Manuel López Obrador, que los deportistas mexicanos se encuentran motivados por la gestión que se le ha dado al deporte durante la actual administración Federal.

“No cualquier deportista logra un galardón en campeonatos mundiales a los que acuden los mejores del mundo. Para la obtención de un título, se requiere la complementación de varios factores entre instalaciones, entrenadores, atención médica, materiales y competencia internacionales”, destacó García.

